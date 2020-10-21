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Общественное мнение
Экономика / Региональные
21 октября 2020, 11:46

Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 2,6 млрд гривень ПДФО

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-вересня 2020 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 2 млрд 591,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 1 млрд 932,7 млн грн ПДФО, що перевищує показники за січень – вересень 2019 року на 202,7 млн гривень.

До державного бюджету мобілізовано 658,7 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 69,1 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У відомстві акцентували увагу, що завдяки відповідальності значної частини працедавців та громадян бюджети всіх рівнів і, насамперед, територіальні громади отримують найбільшу частку податкових надходжень за рахунок ПДФО для розвитку власної соціально-економічної сфери.

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