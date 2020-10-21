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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
22 октября 2020, 15:06

С начала года жертвами конфликта на Донбассе стали почти 90 мирных жителей

На Донбассе с начала года жертвами конфликта стали 87 мирных жителей. Из них 14 человек погибли, 73 - получили ранения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном 22 октября.

В ОБСЕ отметили, что за период с 5 по 18 октября жертвами конфликта на Донбассе стали 8 мирных жителей, из них один погиб. Причиной стало срабатывание взрывных устройств.

"Общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 87 человек: 14 погибших и 73 раненые", - сообщили наблюдатели.

В Миссии отметили, что уже двенадцатую неделю подряд не получали сообщений о жертвах среди гражданского населения из-за обстрелов из легкого или тяжелого вооружения.

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