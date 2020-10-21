Украина собирается производить вооружение вместе со странами НАТО

22 октября 2020, 15:32

Украина постоянно усиливает ВСУ и увеличивает финансирование армии, поэтому в случае, если РФ решится на эскалацию, будет иметь мощный отпор.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему «Квест для зрелой нации», сообщает пресс-служба Совбеза.

Говоря о современном состоянии украинских Вооруженных сил, Данилов подчеркнул, что они стали «гораздо сильнее и хорошо вооруженными» по сравнению с тем, какой была армия в начале российской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО.

Данилов сообщил, что на оборонные нужды Украина выделяет не менее 5% ВВП. В частности, запланированный в проект бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП. «Если вдруг РФ решится на эскалацию, будет иметь мощный отпор», - заверил Секретарь СНБО.

Он также поблагодарил международных партнеров за всестороннюю помощь в сфере безопасности и предоставлении Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Он напомнил, что в Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом главы государства Владимира Зеленского 14 сентября этого года, приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО определены приоритетами национальных интересов Украины и обеспечения национальной безопасности.

Среди приоритетов государственной политики Секретарь СНБО Украины также назвал реформирование ОПК «с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины».

«Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас продолжаются, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом», - отметил Данилов.