В Харьковской области пытались провести незаконный референдум

22 октября 2020, 16:02

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила попытку проведения незаконного референдума в Харьковской области, он должен был состояться накануне местных выборов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 октября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", – утверждают в СБУ.

Сегодня в рамках открытого уголовного производства оперативники изъяли вещественные доказательства.