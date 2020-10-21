Сколько можно быть на больничном после заражения COVID-19

22 октября 2020, 16:36

После перенесенной болезни COVID-19 человек может до одного месяца находиться на больничном.

Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщила завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская.

По ее словам, это связано с "постковидным синдромом", третьей стадией развития COVID-19.

"По нашим нормативным документам, вы можете до месяца находиться на больничном листе после перенесенной коронавирусной инфекции. Поэтому нужно понимать, что это заболевание долгое, быстро оно не проходит ", – отметила Голубовская.

Она считает, что пациентам необходимо находиться под определенным контролем. Голубовская рекомендует не впадать в панику и слушать своего семейного врача.

"Носите средства индивидуальной защиты в людных местах, избегайте различных массовых мероприятий", – предупредила Голубовская.

Инфекционист уточнила, что те, кто перенес коронавирус, также должны соблюдать эти правила.