Платежная система PayPal позволит рассчитываться криптовалютой

22 октября 2020, 18:00

Платежная система PayPal разрешит своим пользователям покупать и продавать разные криптовалюты, среди которых Bitcoin.

Об этом сообщает BBC.

В компании планируют сделать эту функцию доступной в США в течение следующих нескольких недель, а в мире - до начала следующего года.

Первыми криптовалютами станут Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Все они смогут сохраняться в онлайн-кошельке PayPal.

Отмечается, что компания также планирует "повысить понимание потребителей по криптовалюте".

"PayPal предоставит владельцам счетов учебный контент, который поможет им понять экосистему криптовалют", - добавили в компании.