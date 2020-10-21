На Луганщине запустили социальный маршрут из отдаленных поселков до Лисичанска

22 октября 2020, 16:44

В Луганской области организован бесплатный маршрут для перевозки жителей поселков Устиновка и Белая Гора Попаснянского района в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Автобус будет двигаться по следующему маршруту: п. Устиновка – п. Белая Гора – г. Лисичанск (и в обратном направлении). Время ожидания пассажиров в Лисичанске – 4 часа (с момента прибытия).

«Со следующей недели жители этих двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться Лисичанска. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения», – рассказал председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай по итогам встречи с представителями Благотворительного фонда «АДРА Украина».

График движения автобуса:

29 октября – отправление из Устиновки в 7:30;

29 октября – отправление из Белой Горы в 8:00;

5, 12, 19, 26 ноября – отправление из Устиновки в 7:30;

5, 12, 19, 26 ноября – отправление из Белой Горы в 8:00;

3, 10 декабря – отправление из Устиновки в 7:30;

3, 10 декабря – отправление из Белой Горы в 8:00.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:

пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);

люди с инвалидностью (I, II группа);

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;

многодетные семьи;

одинокие родители;

семьи с низким доходом;

семьи с разрушенными или поврежденными домами.

Телефон (для записи на маршрут) контактного лица (диспетчер) в городе Попасная: (050) 838 29 49.

Телефон горячей линии БО «БФ "АДРА Украина"»: (095) 286 07 16.

Бесплатные перевозки жителей Устиновки и Белой Горы с помощью социального транспорта обеспечиваются Благотворительной организацией «Благотворительный фонд "АДРА Украина"» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на востоке Украины».