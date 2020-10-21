Инфекционист подробно рассказала об этапах и лечении COVID-19

22 октября 2020, 14:45

Болезнь COVID-19 протекает в несколько этапов и требует длительного лечения и восстановления пациентов.

Об этом сегодня, 22 октября, на брифинге рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, пишут Донецкие новости

Она подчеркнула, что ничего общего коронавирусная инфекция с гриппом не имеет, и сравнивать их нельзя.

«Ни по нагрузкам на здравоохранение, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция – это длительное заболевание, имеет в своем развитии несколько этапов», – сказала Голубовская.

По ее словам, условно можно выделить три главных фазы развития болезни.

«Первый этап – это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют в основном практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии, не развивается дальше. Это те люди, которые болеют не тяжело. Поэтому не надо впадать в панику, если у вас обнаружился позитивный тест. Вполне вероятно, что вы попадете в эти 80%. Но все-таки существуют от 10 до 30%, когда заболевание переходит во вторую фазу», – отметила Голубовская.

Инфекционист добавила, что в первой фазе пациенты из групп риска должны просто наблюдаться, вовремя обращаться к врачу, принимать общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни, питание.

«Никаких антибактериальных средств, которые люди любят принимать, никаких гормональных средств пациент на этой стадии не требует», – подчеркнула Ольга Голубовская.

По ее словам, со второй недели развивается самая тяжелая фаза заболевания.

«Это фаза, когда поражение наших органов и систем осуществляется нашей иммунной системой. Надо понимать, что поражение легких – это вирусиндуцированное иммунное поражение. И все наше лечение направлено в этой стадии на сдерживание этого шторма иммунной системы против своего же организма. Очень своеобразно это заболевание. И длится эта фаза неделю, две, иногда и три недели, то есть заболевание очень долгое. И здесь уже применяем все лечение, которое предусмотрено в документах. И эти больные, тем более тяжелые, находятся в стационарах», – рассказала врач.

Дальше болезнь переходит в следующую стадию – так называемый постковидный синдром.

«На сегодняшний день в мире он очень интенсивно изучается, потому что это целая отдельная будет проблема. Поэтому пациентам тоже нужно находиться под наблюдением. Согласно документам, им можно находиться на больничном листе в течение месяца после перенесенной коронавирусной инфекции», – отметила Голубовская.

Она добавила, что заболевание очень долгое, и сопровождается нагрузкой на здравоохранение. Однако, по словам врача, в панику впадать не следует, нужно слушать советы своего врача, выполнять правила личной безопасности (маски, антисептики, мыть руки), избегать появления в людных местах, оберегать людей из группы риска.