Боевики 5 раз нарушили перемирие, украинские военные открывали ответный огонь

22 октября 2020, 09:50

За прошедшие сутки, 21 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединское. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема. Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются.

Кроме того, вчера в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.

На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.