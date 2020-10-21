Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
22 октября 2020, 14:48

Медики Луганщины получили 4 аппарата искусственной вентиляции легких

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай передал медицинским учреждениям области четыре аппарата искусственной вентиляции легких, поступивших от государственного предприятия «Укрмедпостач».

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: