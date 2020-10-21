Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай передал медицинским учреждениям области четыре аппарата искусственной вентиляции легких, поступивших от государственного предприятия «Укрмедпостач».
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22 октября 2020, 14:48
Медики Луганщины получили 4 аппарата искусственной вентиляции легких
Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай передал медицинским учреждениям области четыре аппарата искусственной вентиляции легких, поступивших от государственного предприятия «Укрмедпостач».
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