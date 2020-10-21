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Общественное мнение
Криминал
22 октября 2020, 10:31

В Беларуси исчез известный поэт

В среду, 21 октября, в Минске исчез известный поэт Дмитрий Строцев, передает Укринформ.

«Мы с Димой расстались у дома около 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет», - сообщила жена поэта Аня Строцева.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

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