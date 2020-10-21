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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Происшествия
22 октября 2020, 11:38

В Украине – очередной антирекорд: 7053 новых случая COVID-19

По состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зарегистрировано 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2914006 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2679 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 8782 случая;

Волынская область - 11 574 случая;

Днепропетровская область - 12 068 случаев;

Донецкая область - 7896 случаев;

Житомирская область - 10 838 случаев;

Закарпатская область - 12 285 случаев;

Запорожская область - 7093 случая;

Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;

Кировоградская область - 1786 случаев;

Киев - 32500 случаев;

Киевская область - 13 688 случаев;

Львовская область - 26 021 случай;

Луганская область - 2841 случай;

Николаевская область - 6428 случаев;

Одесская область - 20 557 случаев;

Полтавская область - 7216 случаев;

Ривненская область - 16 691 случай;

Сумская область - 9730 случаев;

Тернопольская область - 18 283 случая;

Харьковская область - 30 899 случаев;

Херсонская область - 2844 случая;

Хмельницкая область - 11942 случаи;

Черновицкая область - 18562 случаи;

Черкасская область - 7541 случай;

Черниговская область - 7367 случаев.

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