В Киеве зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки

22 октября 2020, 12:49

В столице за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных за весь период пандемии - 631 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Динамика заболеваемости в столице - неутешительная. За прошедшие сутки в Киеве - наибольшее количество больных за весь период пандемии - 631 человек. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32500», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и 25 девочек от пяти до 17 лет. А также 253 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и 12 мальчиков от одиннадцати месяцев до 16 лет. Заболели также 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 11 304 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 96, в Соломенском - 95 и в Оболонском районе - 94 случая» - отметил Кличко.