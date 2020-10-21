Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 283 млн грн єдиного податку

22 октября 2020, 14:26

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня- вересня 2020 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло 282,7 млн гривень.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 160,3 млн грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 22,5 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники -99,9 млн гривень.

У порівнянні з показниками за січень – вересень 2019-го року надходження єдиного податку збільшились на 24,2 млн грн або на 9,4 відсотка.

Нагадаємо, всього за січень - вересень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 2 млрд 634,7 млн гривень.