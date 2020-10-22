В Украине анонсировали запуск электронного больничного

23 октября 2020, 13:00

Украинцы смогут воспользоваться Е-больничным через «месяц-два». Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Укринформ».

По словам Федорова, Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения находятся на финальной стадии внедрения электронных больничных листов в Украине.

«Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уберёт миллиардную коррупцию, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь», - сказал Федоров.

Он добавил, что для Минцифры в приоритете цифровизация украинской системы здравоохранения.

«Мы будем делать всё для того, чтобы каждый украинец смог получить государственную услугу, публичную услугу, социальную услугу, тем более в сфере здравоохранения, онлайн и не выходя из дома», - отметил вице-премьер-министр.