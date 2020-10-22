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Общественное мнение
Политика
23 октября 2020, 15:10

Украина и Китай планируют создать лабораторию космической науки

Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Подписанная программа рассчитана на 2021-2025 годы, она состоит из 69 проектов на общую сумму 70 миллионов долларов. Также страны хотят создать лабораторию космической науки. Каких-то деталей проектов ведомство не приводит.

«Есть договоренность укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения», — говорится в сообщении.

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