Украина и Китай планируют создать лабораторию космической науки

23 октября 2020, 15:10

Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Подписанная программа рассчитана на 2021-2025 годы, она состоит из 69 проектов на общую сумму 70 миллионов долларов. Также страны хотят создать лабораторию космической науки. Каких-то деталей проектов ведомство не приводит.

«Есть договоренность укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения», — говорится в сообщении.