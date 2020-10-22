Отец военного, брошенного умирать под Зайцево, подал иск против Зеленского

23 октября 2020, 16:05

Отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля Сергей Журавель подал иск против президента Владимира Зеленского.

«Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием «стремления к миру». Я подаю иск в Генеральную прокуратуру о совершении преступления Владимиром Зеленским на посту Верховного Главнокомандующего и Президента Украины», - говорится в заявлении Журавля.

Согласно заявлению, отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он запретил подразделениям специального назначения проведение в районе села Зайцево спасательно-поисковых мероприятий. По словам отца, это привело к тому, что раненый Ярослав Журавель погиб от кровопотери в «серой зоне».

В заявлении указывается, что Зеленский взял «под личный контроль» ситуацию с обстрелом эвакуационной группы в районе Зайцево и запретил проведение спасательно-поисковых работ с огневой поддержкой в случае обстрела со стороны гибридных войск РФ.