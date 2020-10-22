Около 14 тысяч украинцев погибли на войне на Донбассе

23 октября 2020, 16:08

Из-за агрессивных действий Российской Федерации против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев. В результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время "Киевского форума по безопасности".

По его словам, через войну в тот или иной способ прошли почти 7 млн граждан - жителей Донецкой и Луганской областей. Участниками боевых действий на Донбассе стали по меньшей мере 420 тысяч украинских граждан.

"Около половины жителей этих областей находятся за пределами своих домов, потому что были вынуждены бежать от войны. Около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, страдают от притеснений", - подчеркнул вице-премьер.

Резников добавил, что по состоянию на сегодня около 300 тысяч украинских граждан прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе, а в Крыму - российские паспорта получили чуть ли не 90% населения.