Мужчина пытался пронести через границу с РФ печатную продукцию «ЛНР»

23 октября 2020, 17:02

В пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) на границе с РФ пограничники при осмотре вещей одного из граждан обнаружили запрещенную печатную продукцию «ЛНР».

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Гражданин Украины, 1975 года, шел на вход в Украину. Во время осмотра его вещей были обнаружены так называемая "конституция", "уголовный кодекс", "топографические карты", "картосхемы", "описания государственной символики", "периодические издания" так называемой "ЛНР"», – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

По его словам, данную печатную продукцию он якобы «приобрел по просьбе своего знакомого, в одном из киосков Луганска», и должен был передать ему в Лисичанске.

Пограничники сообщили в Национальную полицию об обнаружении признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Мужчину и обнаруженную печатную продукцию для дальнейшей проверки передали сотрудникам Национальной полиции.