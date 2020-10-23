В Украине построят пять современных медгородков

23 октября 2020, 17:38

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вскоре будет построено пять современных медицинских городков.

Об этом он рассказал во время участия в открытии реконструированного Областного диагностического центра с консультативной поликлиникой в ​​г. Славянск Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

«У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем», - сказал Зеленский.

Президенту также представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать "флагманским медицинским проектом" из строительства пяти медицинских городков по всей стране.

Планируется, что такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской области.

Проект предусматривает, в частности, создание в составе больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений за смену.

Стационарную помощь планируют оказывать в самих отделениях.

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд грн, общая смета - 8 млрд грн.

Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

Глава государства заверил, что финансирование будет обеспечено.

При этом Президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

В то же время в Областном диагностическом центре в Славянске глава государства осмотрел новые кабинеты МРТ и КТ, отделение диагностической эндоскопии и отделение интервенционной хирургии для проведения лечения в течение суток.

Отмечается, что в центре предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования онлайн, здание максимально адаптировали к потребностям маломобильных групп населения и людей с недостатками зрения.

По данным Офиса главы государства, общая стоимость строительства и закупки оборудования составляет более 330 млн грн.

"Отремонтированный центр сможет предоставлять качественные диагностические услуги жителям Донбасса. Здесь будут выполнять узкоспециализированные и высокотехнологичные исследования", - проинформировали в ОП.

В свою очередь Президент во время общения с работниками диагностического центра отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования - залог предоставления качественной медицинской помощи.