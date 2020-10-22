23 октября 2020, 10:27

В Украине выявлено 7517 новых случаев COVID-19

"У нас в Украине очередной антирекорд - 7517 человек заболели за прошлые сутки, из них 344 детей и 356 медработников. За прошлые сутки было госпитализировано 1032 человека", - заявил министр.

По его словам, за последние сутки зафиксировано 121 летальный случай от COVID-19, выздоровело 2680 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 330 396 человек, из них 19 796 детей и 20 884 медработников. Выздоровело 137 578 человек, летальных случаев - 6164", - сказал Максим Степанов.

За прошлые сутки было сделано 63 131 тестирований на COVID-19, из них 36 357 - методом ПЦР, а 26 674 - методом ИФА.