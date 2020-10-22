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Общественное мнение
Экономика
23 октября 2020, 11:06

Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. По сравнению с 21 октября он сократился на 17,57 млн кубометров.

Об этом сообщается на сайте "Укртрансгаза".

Таким образом, Украина начала отбор газа из подземных хранилищ и проводит закачку.

Максимум газа в подземных хранилищах был достигнут 20 октября - 28 439,73 млн кубометров.

Отметим, в начале октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг отметки в 27,9 млрд куб. м. Как отметили в "Укртрансгазе", Украина может получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом. В компании исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС.

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