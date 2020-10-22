23 октября 2020, 11:57 В Украине обновили список «красных» карантинных зон Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Так, с 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. При этом Киев остается в «оранжевой» зоне. К «красной» зоне будут отнесены: - города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области; - Славянский район Донецкой области; - города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; - Перечинский район Закарпатской области; - город Ивано-Франковск и Тисменецкий район Ивано-Франковской области; - города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области; - города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области; - Сокальский район Львовской области; - город Николаев Николаевской области; - города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области; - город Полтава Полтавской области; - города Ривнео, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области; - города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области; - города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области; - города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области; - города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; - города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленской районы Черкасской области; - города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; - города Чернигов и Нежин Черниговской области. Твитнуть Загрузка... Загрузка...