За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили перемирие

23 октября 2020, 12:07

За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды - неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа «квадрокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.