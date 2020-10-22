На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто майже 71 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

23 октября 2020, 12:19

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 9 місяців 2020 року платники податків Луганщини подали 90 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 99,2 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 99 заяв на загальну суму 132,95 млн гривень.

За результатами перевірок поданих заяв, за 9 місяців поточного року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку, на 15,8 млн гривень.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 70,7 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.