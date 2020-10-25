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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
25 октября 2020, 09:13

В Украине за сутки выявили 6088 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 6088 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Хмельницкой, Житомирской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине коронавирусом официально заболели 343 498 человек. При этом 141 508 человек уже выздоровели, в том числе 1753 - за вчера.

От COVID-19 умерли 6391 человек (+102). Активными больными остаются 141 508 человек.

Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (+660), Хмельницкой (+437), Житомирской (+440) и Львовской (+405) областях.

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