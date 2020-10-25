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Общественное мнение
Экономика
25 октября 2020, 16:10

В «Ощадбанке» пояснили, когда можно переоформить пенсионную карту

Если подходит срок окончания действия пенсионной карты «Ощадбанка», то заказать перевыпуск можно или самостоятельно, или дождаться сообщения оператора, передают «Донецкие новости».

При самостоятельном переоформлении нужно обратиться в контакт-центр банка по номеру телефона 0-800-210-80. «Оформить перевыпуск через контакт-центр возможно за два месяца до окончания срока действия и на протяжении одного месяца после», – уточнили в «Ощадбанке».

Например, если срок действия карты заканчивается 1 января 2021 года, то начиная с ноября можно обратиться в контакт-центр для уточнения информации о перевыпуске карты.

«В случае, если карта была заказа автоматически, вам об этом сообщит оператор», – добавил консультант «Ощадбанка».

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