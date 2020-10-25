25 октября 2020, 16:02

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 86 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

География выявленных случаев:

Северодонецк - 20 человек;

Лисичанск - 11;

Рубежное - 11;

Беловодский район - 1;

Белокуракинский район - 3;

Кременской район - 4;

Марковский район - 2;

Меловской район - 8;

Новоайдарский район - 1;

Попаснянский район - 5;

Сватовский район - 1;,

Станично-Луганский район - 4;

Старобельский район - 15.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, в Северодонецке умерла 54-летняя женщина.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3169 человек. Из них выздоровели - 1063 (25 за последние сутки); лечатся - 2047 (258 - стационарно, 1789 - амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 52,1%.