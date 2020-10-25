В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 86 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
География выявленных случаев:
Северодонецк - 20 человек;
Лисичанск - 11;
Рубежное - 11;
Беловодский район - 1;
Белокуракинский район - 3;
Кременской район - 4;
Марковский район - 2;
Меловской район - 8;
Новоайдарский район - 1;
Попаснянский район - 5;
Сватовский район - 1;,
Станично-Луганский район - 4;
Старобельский район - 15.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, в Северодонецке умерла 54-летняя женщина.
За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3169 человек. Из них выздоровели - 1063 (25 за последние сутки); лечатся - 2047 (258 - стационарно, 1789 - амбулаторно).
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 52,1%.