Италия вводит новые ограничения

25 октября 2020, 17:04

Правительство Италии запланировало новые ограничения, чтобы сдержать вторую волну пандемии коронавируса, несмотря на протесты против введения комендантского часа.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, премьер-министр Джузеппе Конте в субботу вечером проводил встречу с главами регионов для согласования новых ограничительных мер, которые вступят в силу 26 октября и будут действовать до 24 ноября.

Согласно проекту решения, рестораны, бары, кафе и кондитерские должны будут закрываться в 18:00 в будние дни. По воскресеньям и в праздничные дни они будут закрыты полностью.

Питание на вынос разрешено до 00:00, с запретом употребления на месте или поблизости.

Также останавливается работа кинотеатров, театров, казино, спортзалов, бассейнов, спа-салонов.

Кроме того, подготовлена рекомендация не ездить в соседние муниципалитеты на общественном или частном транспорте за исключением подтвержденной необходимости потребности в работе, учебе, по состоянию здоровья.