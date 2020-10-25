Мэр Сватово разбил камеру видеонаблюдения на избирательном участке

25 октября 2020, 16:16

В Сватово действующий мэр Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города. Об этом сообщает "ОПОРА".

На избирательном участке № 440434 наблюдатель "ОПОРЫ" стал свидетелем повреждения камеры наблюдения городским головой Евгением Рыбалко. Однако сам мэр отрицает преднамеренность своих намерений.В своих комментариях ОПОРЕ Рыбалко отметил, что он увидел незаконную встроенную стационарную камеру на избирательном участке, которая, скорее всего, встроенная, его конкуренткой - кандидатом на должность городского головы Витой Слипец.

«И я, выходя из избирательного участка, случайно задел ее, и она была, вероятно, повреждена. Но надо разобраться, что это за камера, и имела ли она право там находиться», - отметил Евгений Рыбалко.

В свою очередь сама Слипец считает, что камеры были похищены Рыбаоко и вынесены за пределы избирательного участка. По ее словам, камеры являются собственностью наблюдателей, они законно находились на избирательном участке.

«Это не понравилось кандидату на должность городского головы, который забрал их, и я видела видео данного инцидента. По этому поводу я подала заявление в полицию», - отметила она.