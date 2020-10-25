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Общественное мнение
Политика
25 октября 2020, 18:00

Мэр Львова Садовый не смог проголосовать

Действующий мэр Львова и кандидат на председателя Львовской ОТГ Андрей Садовый пришел на избирательный участок, но не смог проголосовать на местных выборах. У него с собой не было украинского паспорта.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Садового, с самого утра он не может найти свой паспорт дома.

«Взял на всякий случай заграничный, и члены комиссии вежливо, но однозначно сообщили, что с ним проголосовать нельзя», — написал он.

Глава Львова добавил, что вернется домой, чтобы поискать паспорт.

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