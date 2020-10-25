По состоянию на 19.00 на Луганщине проголосовали 33.8% избирателей

25 октября 2020, 20:54

За час до закрытия избирательных участков в Луганской области проголосовали 33,8% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

По состоянию на 19:00 на Луганщине проголосовали 83981 из 248174 избирателей, или 33,8% от общего количества. Самая высокая избирательная активность граждан в Троицком районе. Здесь проголосовали 47,2% избирателей, самая низкая в Старобельском районе - 27,6%.

Полицией зарегистрировано 62 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Открыто одно уголовное производство по факту похищения чужого имущества, а именно видеокамеры на УИК в Сватовском районе (статья 186 УК Украины). Составлен один административный протокол по статье 212-20 КУоАП и один человек привлечен к административной ответственности. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Рубежном - 28.

В Старобельском районе - 9 нарушений, в Кременском - 7. В Сватовском и Новопсковском районах по четыре сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Три факта - в Троицком районе, два - в Марковском и по одному в Беловодском и Меловском районах.

Каждое заявление проверяется Национальной полицией.