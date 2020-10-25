25 октября 2020, 11:12 ВОЗ дала рекомендации, как защититься от коронавируса на избирательном участке Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как заразиться коронавирусом на избирательном участке в ходе голосования на местных выборах в Украине. Рекомендации опубликованы на странице ВОЗ в Украине в Facebook: держитесь на безопасном расстоянии 1,5 м от других; заходите на избирательный участок в маске; перед тем, как одевать маску, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд; надевайте маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок; возьмите с собой антисептик, обработайте руки при входе на избирательный участок. не касайтесь маски, лица и глаз; если кашляете или чихаете, прикрывайте рот сгибом локтя; если возможно, пользуйтесь личной ручкой; покинув избирательный участок, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком. Твитнуть Загрузка... Загрузка...