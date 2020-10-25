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Общественное мнение
Криминал
25 октября 2020, 14:09

День выборов: полиция открыла 14 уголовных дел

Сотрудники полиции по состоянию на 12:00 открыли уже 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов. Всего правоохранители зафиксировали 1280 сообщений о возможных нарушениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Больше всего сообщений зарегистрировали в Киеве (151), Киевской (132) и Донецкой (110) областях.

Также было зафиксировано 303 сообщений о нарушениях ведения агитации, 50 нарушений - из-за нарушений тайны голосований, 38 - нарушение порядка ведения реестров избирателей, 33 - попытка выноса бюллетеня из избирательного участка.

«Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений. За 14 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований», - сообщили в полиции.

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