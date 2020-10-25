«Шахтер» и «Интер» в Лиге чемпионов УЕФА рассудят арбитры из Болгарии

25 октября 2020, 14:56

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на поединки второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встречу в Киеве между донецким "Шахтером" и итальянским клубом "Интер" из Милана будут судить рефери из Болгарии, сообщает Укринформ.

Судейскую бригаду возглавит 34-летний Георгий Кабаков, ассистенты рефери - Мартин Маргаритов и Диян Валков, четвертый арбитр - Волен Чинков.

Матч "Шахтер" - "Интер" состоится во вторник, 27 октября, на столичном НСК"Олимпийский". Начало - в 19.55.

В другом поединке квартета В Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" из Менхенгладбаха встретится с чемпионом Испании мадридским "Реалом".

Турнирное положение: "Шахтер" - 3 очка, "Боруссия" (М) - 1, "Интер" - 1, "Реал" - 0.

Напомним, киевское "Динамо" (группа G) в среду, 28 октября, в Будапеште сойдется с венгерским "Ференцварошем".