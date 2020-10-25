КИУ назвал пять ключевых проблем на местных выборах

25 октября 2020, 15:06

Утром, 25 октября, во время мониторинга проведения голосования на местных выборах наблюдатели от Комитета избирателей Украины зафиксировали 5 основных проблем.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, пишет Укринформ

"По состоянию на 12 часов. Первое - это нарушение противоэпидемиологических мероприятий в день голосования", - отметил Кошель.

Кроме того, наблюдателями КИУ зафиксирован ряд фактов незаконной агитации в большинстве областей Украины.

"Я предполагаю, что некоторые случаи могут быть провокационными. Но массив фактов у нас вызывает беспокойство", - подчеркнул Кошель.

Такие факты зафиксированы в большинстве областей Украины.

Еще одно нарушение, которое констатирует Комитет избирателей - это недопуск наблюдателей на отдельные избирательные участки. В частности зафиксировано 4 факта недопуска наблюдателей КИУ.

Среди проблем называется и несвоевременное открытие избирательных участков, как заблаговременное, так и с опозданием.

Кроме того, Комитет избирателей Украины фиксирует ряд нарушений, связанных с президентским опросом, проводимым параллельно с местными выборами, и который должен происходить за пределами избирательных участков. В частности, есть отдельные факты порчи анкет при проведении опроса.

По мнению руководителя КИУ, опрос проводится "непрофессиональным и даже любительским способом", и результаты такого опроса не должны считаться мнением граждан Украины. Кроме того, по наблюдениям КИУ, опрос не пользуется особым вниманием граждан, приходящих на выборы.

Кошель также подчеркнул, что опрос от Президента Украины никоим образом не регулируется действующим законодательством.

По словам Кошеля, на местных выборах работает около 1 тыс. наблюдателей Комитета избирателей Украины.

25 октября - день голосования на местных выборах 2020 года. В этом году украинцы выбирают представителей в органы местного самоуправления: депутатов областных, районных советов, а также депутатов местных советов и их председателей в 1 439 громадах.