КИУ: Местные выборы в целом соответствовали стандартам честных и демократических

26 октября 2020, 15:34

Местные выборы 25 октября в целом соответствовали стандартам честных и демократических выборов, сообщил председатель общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

«По оценке КИУ, день голосования на местных выборах в целом соответствовал стандартам честных и демократических выборов... Однако ряд сообщений наших наблюдателей о нарушениях избирательного законодательства дают основания говорить о том, что в день голосования имело место использование технологий прямого и косвенного подкупа, отдельные факты попыток фальсификаций результатов голосования, а также технологии, связанные с избирательными «туристами», что в отдельных общинах могло иметь существенное влияние на результаты волеизъявления», - сообщил Кошель, передает Радио Свобода.

Кошель также добавил, что инициированный президентом опрос привел к ряду конфликтов и отдельным фактам нарушения избирательного законодательства в день голосования.

По его словам, наблюдатели КИУ зафиксировали несколько фактов, свидетельствующих о том, что опрос проводился непосредственно в помещении участков для голосования. Кроме того, фиксировались отдельные примеры, когда волонтерам препятствовали. В частности были случаи, когда на них оказывалось давление и высказывались оскорбления их сторону, из-за чего некоторые интервьюеры были вынуждены покинуть территорию возле избирательного участка, добавил Кошель.

«Президентский опрос полностью изменил акцент избирательной кампании и, по нашему мнению, достаточно существенно повлиял на качество выборов и на содержательную сторону в последнюю неделю кампании. Поэтому мы призываем в дальнейшем отказываться от экспериментов, связанных с проведением так называемых опросов, и возвращаться к реальным механизмам народовластия», - отметил Кошель.

По данным КИУ, 25 октября на избирательных участках работали около 1,5 тысячи наблюдателей от организации, а также 200 человек - в составе мобильных групп, которые реагировали на факты нарушений избирательного законодательства и посещали участки.