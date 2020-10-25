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Происшествия / Региональные
26 октября 2020, 17:36

В Станице Луганской горел жилой дом

Сегодня, 26 октября, в 02:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в Станице Луганской по адресу ул. 1-го Мая.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Так, прибыв на место пожара, спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома и огонь перекинулся на второй этаж и на крышу дома.

Отмечается, что пожар на площади 200 кв. м был локализован в 5:55, а ликвидирован - в 8:48.

К ликвидации привлекались 15 пожарных и 3 единицы техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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