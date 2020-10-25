26 октября 2020, 18:00

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай прокомментировал предварительные результаты местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

"Результаты выборов по области уже более-менее понятны: люди, которых мы поддерживали, стали председателями ОТГ. Это Вадим Гаев, Яна Литвинова, Игорь Дзюба, Игорь Шопин и другие. Надеюсь, что и депутатский корпус будет стабильным и эффективным. Избирательная активность по области составила 33,8%, она близка к средней по стране. Каких-то явных провокаций и скандалов не было. Но полицией зарегистрировано 72 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, проверяется каждый факт", - рассказал он журналистам телеканала "Дом".

Он также отметил, что "только «за»" проведение выборов в восьми громадах, где они были отменены из-за сложной ситуацию с безопасностью.

"Никакая политика не может быть главнее за жизнь и здоровье людей. Как только ситуация позволит, мы подадим документы в ЦИК", - отметил Гайдай.