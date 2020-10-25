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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
26 октября 2020, 16:10

Владимир Ландик о первых результатах местных выборов

Низкая явка на выборах по всей стране, возвращение «старых» политиков в украинские реалии, вероятность перевыборов. Обо всем этом мы поговорили с народным депутатом 5-6 созывов Владимиром Ландиком. Детали - прямо сейчас.

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