Низкая явка на выборах по всей стране, возвращение «старых» политиков в украинские реалии, вероятность перевыборов. Обо всем этом мы поговорили с народным депутатом 5-6 созывов Владимиром Ландиком. Детали - прямо сейчас.
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26 октября 2020, 16:10
Владимир Ландик о первых результатах местных выборов
Низкая явка на выборах по всей стране, возвращение «старых» политиков в украинские реалии, вероятность перевыборов. Обо всем этом мы поговорили с народным депутатом 5-6 созывов Владимиром Ландиком. Детали - прямо сейчас.
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