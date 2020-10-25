Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
26 октября 2020, 09:50

У Зеленского рассказали, почему к проведению опроса привлекались дети

Координатор опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, Артем Гагарин подтвердил, что в некоторых регионах волонтерами оказались несовершеннолетние.

«Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай, и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется», - написал он в Facebook.

«Конечно, такой поступок со стороны родителей – безответственный и не безопасный для самих детей. За такое поведение на родителей будет составлен админпротокол», - заявил Гагарин.

Ранее в полиции рассказали, что в Хмельницкой области опрос «5 вопросов от президента» проводила 11-летняя девочка. Подобные инциденты фиксировались в других областях страны.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: