На Луганщині легалізовано працю майже 25 тис. громадян

26 октября 2020, 10:05

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями з дотримання ними законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами у січні – вересні 2020 року легалізовано працю 24 тис. 776 громадян.

По ним до бюджету додатково надійшло 16,2 млн грн єдиного внеску, 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,1 млн грн військового збору. В т.ч., у вересні поточного року легалізовано працю 3 тис. 996 громадян, до бюджету додатково надійшло 2,4 млн грн єдиного внеску, 1,9 млн грн ПДФО та 300 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 977 громадянин, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 947,7 тис. грн єдиного внеску та 515,2 тис. грн єдиного податку.