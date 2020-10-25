В Винницкой области двое мужчин напали на избирательную комиссию

26 октября 2020, 10:59

26 октября в Тульчинском районе ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией. Полицейский, который осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, применил оружие и вызвал экипаж полиции, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Совместно с работниками СБУ полицейские задержали злоумышленников. Сейчас они дают показания следователям.

Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко, около четырех часов утра в Тульчине к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположился избирательный участок, подъехал автомобиль «Ауди». Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой председателю и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии по фальсификации. Во время конфликта работник полиции, осуществлявший сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную участки, применил табельное оружие и вызвал коллег. Экипаж полиции задержал нападавших и доставил в отдел полиции.

Задержанными оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали, а в момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.