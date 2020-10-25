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Общественное мнение
Политика
26 октября 2020, 12:52

Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска

Обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города. За нее отдали свыше 23% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного аналитическим бюро "Система".

Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска, - экзит-пол

Во втором туре экс-мэр с результатом 23,1% встретится с действующим градоначальником Вадимом Ляхом, за которого голоса отдали 34,8% горожан.

Кроме того, результаты остальных кандидатов выглядят следующим образом:

Павел Придворов - 20,7%

Ольга Алтунина - 17,6%

Андрей Секлецов - 2,6%

Евгений Недосека - 1,2%.

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