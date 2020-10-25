Обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города. За нее отдали свыше 23% голосов.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного аналитическим бюро "Система".
Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска, - экзит-пол
Во втором туре экс-мэр с результатом 23,1% встретится с действующим градоначальником Вадимом Ляхом, за которого голоса отдали 34,8% горожан.
Кроме того, результаты остальных кандидатов выглядят следующим образом:
Павел Придворов - 20,7%
Ольга Алтунина - 17,6%
Андрей Секлецов - 2,6%
Евгений Недосека - 1,2%.