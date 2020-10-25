26 октября 2020, 12:59

В Луганской области одновременно откроют два новых контрольных пункта въезда-выезда «Счастье» и «Золотое» 10 ноября.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передают "Донецкие новости".

«У нас есть договоренность на 10 ноября одновременно попробовать открыть в тех двух пунктах – "Золотое" и "Счастье" – два КПВВ, потому что так планировалось в Париже на саммите "нормандской четверки". Я контролирую, непосредственно общался с Сергеем Гайдаем, главой областной военно-гражданской администрации, работники министерства там присутствуют на постоянной основе. Была установлена даже веб-камера, я имею возможность каждый день наблюдать, как проходят строительные работы», – сказал вице-премьер.

Он добавил, что уже заасфальтированы площадки и на месте КПВВ строится современный хаб с сервисной зоной.

«Имею большую надежду, что 10 ноября КПВВ начнут работать. Главное – чтобы коронавирус не помешал с точки зрения пересечения людей», – заключил Резников.