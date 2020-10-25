26 октября 2020, 13:40 Явка на выборах 25 октября составила 36,88% По данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%. «Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал», - сообщили в Комиссии. Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, Львовской - 43,82% и Волынской – 41,89. Самая низкая явка – в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...