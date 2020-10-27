27 октября 2020, 09:00

Оккупационная "власть" в ОРЛО обещает с 1 января 2021 года увеличить размер пенсии на 17 процентов. Об этом сказано в так называемом "постановлении", опубликованном на сайте "правительства ЛНР".

Согласно "документу", с 1 января размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории ОРЛО, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца, должен быть увеличен на 17 процентов.

В "документе" сказано, что максимальный размер пенсии после увеличения не может превышать 38 тысяч 680 рублей с учётом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии за исключением сумм пенсионных выплат лицам, которые имеют особые заслуги.