Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ

27 октября 2020, 17:38

Военные Беларуси и Российской Федерации утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства.

Об этом сообщает "БелТА".

Сегодня прошло заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России.

Подписаны постановления о проведении совместных специальных учений, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

Стороны подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.