ВОЗ заявила о низкой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19

27 октября 2020, 17:00

Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - заявил Клюге.

Напомним, ранее в Минобразования Украины заявили, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах. Школы в "красной зоне" карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.