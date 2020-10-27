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Общественное мнение
Общество
27 октября 2020, 15:15

В России вводят всеобщий масочный режим

В РФ начиная с 28 октября вводится всеобщий масочный режим из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в соответствующем опубликованном распоряжении Роспотребнадзора.

Согласно документу, ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей.

Контроль за исполнением поручения в регионах возложен на губернаторов. Они также должны контролировать эпидемическую ситуацию и в случае необходимости вводить дополнительные ограничения.

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