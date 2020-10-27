27 октября 2020, 15:15 В России вводят всеобщий масочный режим В РФ начиная с 28 октября вводится всеобщий масочный режим из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в соответствующем опубликованном распоряжении Роспотребнадзора. Согласно документу, ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей. Контроль за исполнением поручения в регионах возложен на губернаторов. Они также должны контролировать эпидемическую ситуацию и в случае необходимости вводить дополнительные ограничения. Твитнуть Загрузка... Загрузка...